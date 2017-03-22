также в разделеОбщество
22 марта. Картина дня 25
В РФ заявили, что Самойлова поедет на «Евровидение-2018» 28
Порошенко поручил предоставить Бенедисюку госохрану 12
Во время обысков у окружения Януковича и Клюева нашли оружие и патроны 20
Омелян пожаловался, что в прошлом году на дороги дали 10 миллиардов вместо 20 12
В Крыму вещание украинских телеканалов расценили как «диверсию» 64
Стрельба в Лондоне: МИД проверяет, есть ли среди пострадавших украинцы 35
С 2000 года количество заключенных в Украине уменьшилось в 5 раз 17
СБУ предложила тест на профпригодность 68
В Москве назвали «бесчеловечным актом» запрет въезда Самойловой в Украину 42
МИД опровергает информацию о существовании в Украине «лагерей боевиков» 41
Князев назвал задержание главы полиции Шостки самоочищением 111
Садовый предложил сделать мусорную свалку в Чернобыльской зоне 70
Глава Одесского админсуда скрыл дом за семь миллионов 46
На латание ям на дорогах с начала года потратили уже 2 миллиарда 23
СБУ запретила въезд участнице «Евровидения» от РФ 112
В 2016 году Порошенко помиловал 67 человек 24
СБУ: У России есть пропагандистские сценарии по «Евровидению» 78

В Европейском вещательном союзе, организующем конкурс «Евровидение», «глубоко разочарованы» решением Украины запретить въезд российской участнице Юлии Самойловой. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

«Мы должны уважать законы принимающей конкурс страны, однако мы глубоко разочарованы этим решением, поскольку оно, как нам кажется, противоречит как духу конкурса, так и понятию инклюзивности, которое лежит в сердце наших ценностей», — сказано в тексте заявления, сообщает «Медуза».

В ЕВС пообещали «продолжить диалог с украинскими властями» с целью обеспечить участие в конкурсе всех заявленных артистов.

Как ранее сообщал ForUm, Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию Украины сроком на три года.

Российская певица ранее выступала в аннексированном Крыму.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

85
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года