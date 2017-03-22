За период с 1 по 20 марта 2017 года российско-украинскую границу пересекло более 3,4 тысячи полувагонов с углем.

Об этом свидетельствуют статистические данные РЖД, сообщает Экономическая правда.

Согласно данным, за 2 декады марта с неконтролируемой украинским правительством территории Донецкой и Луганской областей в Россию было отправлено 3,4 тысячи полувагонов с углем.

Таким образом, на территорию России было вывезено более 230 тысяч тонн антрацита (более 10 тыс. т/сутки), что в пересчете на официальную внутригосударственную цену (1730 грн/т) эквивалентно 400 млн гривен.

С неконтролируемых территорий вагоны направляются в РФ через 2 железнодорожные станции - Гуково и Успенская, которые с украинской стороны закрыты еще с 2015 года.

На станцию Гуково было отправлено более 2,8 тысяч вагонов, на станцию Успенская - более 500 единиц.

Среднесуточная загрузка за первые 14 дней марта по обеим станциям составила 152 вагона в сутки, 15-20 марта - уже более 210 вагонов.

Напомним, ранее энергетический холдинг «ДТЭК Энерго» сообщил о потере управления предприятиями, расположенными на временно неконтролируемой территории Донецкой и Луганской области.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает о поставках украинского угля из неконтролируемой части ОРДЛО в РФ.

14 марта глава самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко заявил о начале поставок угля в Российскую Федерацию.