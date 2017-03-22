Вопрос дальнейшего финансирования Украины отсутствует в повестке дня заседаний Совета директоров Международного валютного фонда, расписанной до 31 марта 2017 года.

Об этом говорится на сайте МВФ, сообщает Укринформ.

В уже сформированную повестку дня работы Совета директоров МВФ не был внесен вопрос оценки реформ, проводимых Украиной в рамках программы сотрудничества с МВФ.

Так, расписание заседаний совета составлено до 31 марта 2017 года, однако украинский вопрос в ней отсутствует.

На конец марта запланировано рассмотрение вопросов сотрудничества с Сент-Люсия, республикой Науру Израиля и Доминиканской Республикой, Нигерией и Нидерландами.

Напомним, 19 марта стало известно, что совет директоров МВФ перенес на короткий срок рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования для Украины в связи с транспортной блокадой Донбасса.

Национальный банк допускал, что Международный валютный фонд рассмотрит выделение Украине следующего транша в 1 млрд долларов в конце марта.