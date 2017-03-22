также в разделеЭкономика
НБУ: Запрет РФ переводов в Украину не повлияет на банковскую систему 7
Гройсман взялся за зарплаты в госкомпаниях 17
Из ОРДЛО в РФ вывезли уже 230 тысяч тонн антрацита 33
«Нафтогаз» станет банкротом, если проиграет «Газпрому» 395
Гройсман надеется, что в Украине перестанут «кошмарить» бизнес 46
Спецобязательства «Нафтогаза» по поставке газа населению продлили на год 40
«Сбербанк» не собирается уходить из Украины 117
«Нафтогаз» снизил цены на газ для промпотребителей 42
В РФ запретили денежные переводы в Украину через иностранные системы 863
Валовый внешний долг Украины сократился на $5,2 миллиарда 75
Немецкие советники оценили потери украинской экономики от блокады Донбасса 158
НБУ надеется на четвертый транш МВФ до апреля 56
Экономика Украины выросла впервые за 4 года 124
Рост розничной торговли замедлился до 0,5% 27
Украина предоставит МВФ уточненные макропоказатели в течение двух дней 45
«Сбербанк» ищет пути выхода из Украины 107
НБУ считает, что блокада не обвалит курс гривни 71
Нацбанк: Блокада ОРДЛО не повлияет на уровень инфляции 49

Вопрос дальнейшего финансирования Украины отсутствует в повестке дня заседаний Совета директоров Международного валютного фонда, расписанной до 31 марта 2017 года.

Об этом говорится на сайте МВФ, сообщает Укринформ.

В уже сформированную повестку дня работы Совета директоров МВФ не был внесен вопрос оценки реформ, проводимых Украиной в рамках программы сотрудничества с МВФ.

Так, расписание заседаний совета составлено до 31 марта 2017 года, однако украинский вопрос в ней отсутствует.

На конец марта запланировано рассмотрение вопросов сотрудничества с Сент-Люсия, республикой Науру Израиля и Доминиканской Республикой, Нигерией и Нидерландами.

Напомним, 19  марта стало известно, что совет директоров МВФ перенес на короткий срок рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования для Украины в связи с транспортной блокадой Донбасса.

Национальный банк допускал, что Международный валютный фонд рассмотрит выделение Украине следующего транша в 1 млрд долларов в конце марта.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года