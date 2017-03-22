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Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро, департаментом уголовного розыска Национальной полиции в рамках уголовного производства, которое расследуется по фактам преступного противодействия протестным акциям, совершения убийств и других преступлений во время Майдана, провели ряд обысков в Киеве и Донецкой области у лиц из окружения бывшего президента Виктора Януковича и экс-секретаря СНБО Андрей Клюева, сообщает пресс-служба ГПУ.

«Благодаря слаженным действиям вышеуказанных подразделений, во время обысков изъяты ряд предметов и документов, которые в совокупности с другими имеющимися доказательствами имеют важное значение для исследования обстоятельств, устанавливаемых в уголовном производстве», – говорится в сообщении.

По данным ГПУ, среди изъятого - несколько тысяч патронов, документы, в том числе за подписью руководства террористической организации «ДНР», специальные устройства дистанционного доступа к счетам в иностранном банке, финансовые схемы и документы «черновой бухгалтерии», печать оффшорной компании, электронные носители информации.

«Продолжаются следственные действия, связанные с анализом и проверкой полученных таким образом данных, с целью принятия соответствующих процессуальных решений, установления и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к организации и финансирования преступлений по противодействию протестным акциям», – сказано в сообщении.
ForUm

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