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Запрет въезда в Украину Юлии Самойловой, которая должна представлять Россию на «Евровидении», – это циничный и бесчеловечный акт киевской власти. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, сообщает ТАСС.

«Это очередной откровенно циничный и бесчеловечный акт киевской власти», - сказал он.

Напомним, что СБУ запретила въезд на территорию страны россиянке Юлии Самойловой сроком на три года.


 
ForUm

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