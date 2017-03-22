Начало вещания украинских телеканалов «властями» оккупированного Крыма расценивается как информационная диверсия, заявил так называемый глава государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов, сообщает РИА Новости.

«Украинские власти продолжают вести информационную войну против Крыма. Это информационная диверсия, в которой применены новые цифровые технологии», — сказал журналистам Смирнов.

При этом он подчеркнул, что данный проект — бесполезная пропаганда, которая не принесет никакого результата, кроме экономических потерь для самой Украины.

«Сегодня крымчане могут свободно смотреть украинские телеканалы через спутник или интернет. Однако они не пользуются спросом. Попытки дискредитировать российскую и крымскую власть не приносит никаких результатов, на фоне реальных преобразований и развития полуострова», — подчеркнул Смирнов.

Напомним, 17 марта в селе Чонгар Херсонской области была открыта телекоммуникационная вышка, построенная для организации украинского вещания на территорию Автономной Республики Крым.