Нужно наводить порядок с системой оплаты труда в государственных компаниях. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства, сообщает пресс-служба Кабмина.

«С оплатой труда нужно наводить порядок в стране, особенно в государственных компаниях. В тех - выше, в тех - ниже», - отметил он.

По словам Гройсмана, в соответствии с его поручением, Министерство экономического развития и торговли Украины работает над тем, чтобы унифицировать оплату труда в государственном секторе.