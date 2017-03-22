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Потери российских сил в Сирии с конца января были более чем в три раза выше, чем было объявлено официально, свидетельствуют данные, собранные Reuters. 

18 россиян, сражавшихся на стороне войск Асада, погибли в период с 29 января, совпавший с тяжелыми боями за возвращение контроля над Пальмирой, занятой боевиками «Исламского государства», сообщает УНИАН.

Минобороны РФ официально сообщило лишь о пяти погибших за этот период военнослужащих, и в заявлениях представителей ведомства не упоминаются какие-либо крупные наземные операции РФ в боях за Пальмиру.

Количество погибших стало понятным из интервью с их родственниками и друзьями, чиновниками, работниками кладбищ, сообщений местных СМИ о похоронах и свидетельств, собранных группой блоггеров Conflict Intelligence Team (CIT), занимающейся расследованием военных конфликтов. «Потери с конца января стали одними из самых крупных для российского контингента в Сирии с момента начала военной операции полтора года назад», - говорится в сообщении.

Представитель российского МИД переадресовал вопросы о потерях в Министерство обороны. Минобороны не ответило на вопросы Reuters о потерях и военных операциях в Сирии. Кремль тоже не ответил на запрос о комментарии.

Отмечается, что большинство погибших формально были не военнослужащими, а гражданскими, работающими в качестве частных лиц по контракту под началом российского военного командования. Москва официально не признавала присутствия наемников в Сирии.

Один из 18 погибших, 52-летний житель Геленджика Юрий Сокальский, по словам одного из его близких, отправился в Сирию в январе с группой других бойцов по договору с частной компанией.

Во время одного из последних звонков домой, по словам близко знавшего его человека, Сокальский сказал, что удивлен большим количеством направлявшихся в Сирию российских бойцов и пересказал то, что ему говорили об интенсивности боев.

«Из каждых 100 человек 50 возвращаются в гробах», - вспоминает слова Сокальского собеседник издания, пожелавший остаться неназванным, поскольку боится последствий разглашения информации, чувствительной для российских властей.
ForUm

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