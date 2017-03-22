У коммунальных служб Киева есть три недели на уборку мусора и наведение порядка в зеленых зонах города. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время инспекции работы городских служб по уборке Киева после зимы, сообщает пресс-служба городского головы.

Перед инспекцией Кличко и заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев осмотрели образец новых уличных урн, которые вскоре начнут устанавливать в столице. В первой партии – 300 уличных урн и 70 подземных мусорных баков.

Кличко отметил, что в Киеве работают 80 инспекторов, которые проверяют благоустройство и при необходимости будут применять штрафные санкции к предприятиям и организациям, пренебрегающим требованиями убрать территорию.

«Я поставил задачу в течение максимум трех недель навести порядок, и это – зона ответственности глав районов. Затем мы будем делать выводы, и проверять справились они или нет. Особое внимание надо обратить на парки. Уже возвращается теплая погода и сотни тысяч людей выходить на выходных в парки, где они хотят увидеть убранную территорию, где можно отдохнуть, а не кучи мусора. Для коммунальных служб прямая задача – это обеспечить», - подчеркнул Кличко в комментарии журналистам.

Весной в Киеве устроят более 130 толок и акций по уборке. Например, 1 апреля состоится общегородская толока.