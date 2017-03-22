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В рамках расследования возможных коррупционных действий детективы Национального антикоррупционного бюро получили доступ к декларациям и другим документам главы Одесского административного суда.

Об этом говорится в решении Соломенского суда с подписью судьи Елены Букиной от 14 марта, сообщает LIGA.net.

Судью из Одессы подозревают в декларировании неправдивых данных.

Досудебное расследование ведется с 20 января. Как удалось выяснить НАБУ, в 2014 году супруга судьи приобрела земельный участок с недостроенным двухэтажным домом общей площадью 450 кв. метров, однако в декларации об этой недвижимости не упомянуто.

По оценке бюро, стоимость дома - около семи миллионов гривен.

Суд постановил, что у детективов есть месяц на доступ к документам судьи.

В феврале 2017 года СМИ сообщали о задержании упомянутого судьи, который якобы управлял чужим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
ForUm

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