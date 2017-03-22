Дорожники с начала текущего года ликвидировали более 557 тыс. кв. м ям и выбоин на около 6 тыс. км автомобильных дорог Украины. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе заседания правительства.

«Мы имеем на сегодняшний год повреждение дорог ямами на 75 тыс. км, из них 25 тыс. км дорог госзначения. В этом году мы уже направили 2 млрд грн на ямочные работы, фактически ликвидировано 557 тыс. кв. м ям на общей протяженности около 6 тыс. км дорог, но одновременно с ликвидацией ямочности мы получаем новые ямы, которые появляются еженедельно в объеме порядка 300 тыс. кв. м», - сказал министр, сообщает УНИАН.

При этом Омелян отметил, что около 95% автодорог в Украине нуждаются в ремонте или реконструкции.

Как ранее сообщал ForUm, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2017 году на финансирование дорожных работ будет выделено около 30 млрд грн.

По данным Омеляна, для восстановления украинских дорог необходимо финансирование в объеме около 50 млрд грн в год на протяжении 5 лет.