Служба финансовых расследований будет служить эффективным инструментом недопущения экономических преступлений против государства и создания комфортного бизнес-климата в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя на заседании правительства законопроект о Создании службы финансовых расследований, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Речь идет о том, чтобы ликвидировать налоговую милицию, уже окончательно, ликвидировать экономическую службу Национальной полиции, и ликвидировать соответствующее экономическое подразделение в Службе безопасности Украины. Создать единую службу финансовых расследований, которая будет высокоинтеллектуальной, качественной с точки зрения недопущения экономических преступлений против государства. Это очень хороший шаг вперед по созданию нормального бизнес-климата», - отметил Гройсман.

По его словам, бизнес должен чувствовать себя комфортно и никто из контролирующих структур не имеет права давить на него.

«От каждой службы должен уйти четкий сигнал вниз: перестаньте «кошмарить» бизнес, создавайте нормальные условия, поддерживайте честный, «белый» бизнес. Разумеется, с теми, кто работает против государства, уклоняется от уплаты налогов, порождает какие-то схемы, против них надо жестко действовать, но 99% предпринимателей - абсолютно добросовестные, и их надо защищать, помогать и не мешать, что самое главное», - подчеркнул глава правительства.

Напомним, 22 марта Кабинет Министров одобрил законопроект о Службе финансовых расследований.