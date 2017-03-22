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Служба безопасности Украины разоблачила на финансировании «ДНР» торговую сеть по оптовой продаже продовольственных товаров.

По данным пресс-центра ведомства, дельцы работали по принципу «зеркала» – с 2015 года сеть была зарегистрирована и в Украине, и в фейковом «министерстве доходов и сборов» «ДНР».

«Структура успела оплатить в «бюджет» террористов «налогов» более 30 млн российских рублей и систематически снабжала продукты питания незаконным вооруженным формированием на безвозмездной основе», - говорится в сообщении.

Поскольку владелец сети безвыездно находится на временно оккупированных территориях, ему было заочно сообщено подозрение в финансировании терроризма. Следственные действия продолжаются.

 
ForUm

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