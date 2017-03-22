Судья Киевского районного суда Харькова Виктория Чередник приговорила четверых участников штурма здания Харьковской областной государственной администрации к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком и освободила их в зале суда. Об этом сообщает «Власть: Харьков».

Издание отмечает, что в ходе судебного заседания 15 марта было доказано участие четверых подсудимых в массовых беспорядках 7 апреля 2014 года. Суд установил, что они принимали активное участие в штурме здания Харьковской ОГА, «мысленно поддерживая митингующих», о чем свидетельствуют видеозаписи штурма.

«Никто из обвиняемых не признал свою вину в полной мере, все отговаривались тем, что, хоть и сочувствовали захватчикам, однако на площадь попали вовсе не для того, чтобы громить и захватывать, а «из любопытства», «чтобы привезти находящимся там людям одеяло и еду» и даже для того, «чтобы снять видеосюжет о происходящих событиях». Наличие масок и касок объясняли задымленностью помещения. Утверждали, что в здании обладминистрации «пили чай и смотрели телевизор», - пишет издание.

Тем не менее, судья сочла вину всех четверых полностью доказанной и подтвержденной показаниями свидетелей, протоколами осмотра места происшествия, выводами экспертиз, протоколами осмотра мобильных телефонов подсудимых и других участников событий, видеозаписями с места событий.

Однако из-за наличия у подсудимых несовершеннолетних детей и положительных характеристик, предоставленных соседями и родственниками, судья смягчила им наказание.

В прокуратуре Харьковской области решается вопрос подачи апелляции на решение судьи.

Напомним, в апреле 2014 года Харьковскую ОГА захватили сепаратисты, в здании произошел пожар. Через несколько дней здание освободило одно из подразделений МВД.