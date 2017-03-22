В Виннице в одной из воинских частей обнаружен мертвым военнослужащий, сообщает пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

«21 марта в одной из воинских частей Винницкого гарнизона во время проведения мероприятий подготовки к несению службы в суточном наряде в результате огнестрельного ранения погиб военнослужащий», – говорится в сообщении.

По данному факту проводится расследование, обстоятельства происшествия выясняются.

По данным местного издания 20 минут, погибший – 32-летний офицер в звании майора – покончил жизнь самоубийством. Недавно он получил повышение по службе – назначен заместителем начальника штаба воинской части.

Майор прошел инструктаж, обследование у медработника, с ним общался психолог. После этого получил табельное оружие. В течение суток должен был дежурить в штабе части.

«О трагедии в части нам сообщили из Военной службы правопорядка. Когда я прибыл на место, офицер находился в своем кабинете с огнестрельным ранением головы. Рядом находилось табельное оружие», - рассказал военный прокурор Владимир Клепиковский.

Опрошенные военнослужащие заявили, что никто из них не слышал выстрела. Военный прокурор объясняет это тем, что в это время происходило общее построение части на улице.

Военный служил некоторое время на Донбассе. Причины самоубийства устанавливает следствие.

У погибшего осталась жена и дочь.