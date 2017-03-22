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В Городке Львовской области нетрезвый мужчина, пытаясь убежать от полицейских, травмировал правоохранителя и протаранил патрульный автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции.

Сотрудники группы реагирования патрульной полиции Городокского отделения полиции 21 марта около 19:00, во время патрулирования города, заметили автомобиль «Дэу Ланос», водитель которого вел себя неадекватно – управлял транспортным средством с многочисленными нарушениями Правил дорожного движения и неоднократно создавал опасность для других водителей и пешеходов.

Правоохранители приняли решение остановить автомобиль, однако водитель «Дэу», заметив полицейских, начал убегать. Полицейские вызвали подмогу.

«Выехав из Городка, беглец съехал на грунтовую дорогу и остановился в поле. Когда к нему подбежал полицейский, мужчина захватил его руку в открытое окно и поехал, волоча его за собой. Так он проехал около пятнадцати метров и только тогда отпустил руку полицейского, который упал в кювет, повредив ногу», – говорится в сообщении.

Затем водитель «Ланоса» вернулся в город. Полицейские пытались заблокировать автомобиль беглеца. Водитель протаранил полицейский «Рено Кенго» и только после этого остановился. Правоохранители задержали мужчину – им оказался 31-летний местный житель. Медики обнаружили у него в крови 1,7 промилле алкоголя

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) УК Украины, а также за ч.1 ст.342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа) УК Украины.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Проводится досудебное расследование.
ForUm

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