В результате пожара в поселке Троицкое Донецкой области получили ожоги четверо военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В результате пожара, произошедшего в доме поселка Троицкое, что в Донецкой области, четверо военнослужащих одной из механизированных бригад получили термические ожоги различной степени поражения», - говорится в сообщении.

Силами пожарных расчетов из города Попасная, пожар был ликвидирован.

Пострадавших военнослужащих доставили в Бахмутскую городскую больницу, а оттуда - вертолетом аэромедицинской эвакуации Ми-8 в медицинские учреждения Днепра.

Военная служба правопорядка выясняет обстоятельства возникновения пожара.

Стоит отметить, что в Донецкой области есть три населенных пункта под названием Троицкое. О каком именно идет речь, в штабе не уточнили.