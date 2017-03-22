В результате пожара в поселке Троицкое Донецкой области получили ожоги четверо военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
«В результате пожара, произошедшего в доме поселка Троицкое, что в Донецкой области, четверо военнослужащих одной из механизированных бригад получили термические ожоги различной степени поражения», - говорится в сообщении.
Силами пожарных расчетов из города Попасная, пожар был ликвидирован.
Пострадавших военнослужащих доставили в Бахмутскую городскую больницу, а оттуда - вертолетом аэромедицинской эвакуации Ми-8 в медицинские учреждения Днепра.
Военная служба правопорядка выясняет обстоятельства возникновения пожара.
Стоит отметить, что в Донецкой области есть три населенных пункта под названием Троицкое. О каком именно идет речь, в штабе не уточнили.
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