Отстраненный от должности председатель ГФС Роман Насиров посетовал, что НАБУ не вызывает его на допрос.

«19 марта было 2 года со дня возбуждения уголовного дела, в котором меня безосновательно подозревают. И за последние 2 недели очень громкого дела только один допрос, жду следующий, но пока не пригласили», - написал он в Facebook.

«Я готов, как и говорил ранее, сотрудничать со следствием и помогать выяснить обстоятельства. Ждем, но уже 4 дня без вопросов», - добавил Насиров.

Как сообщал ForUm, 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

16 марта супруга Насирова внесла за него залог, поздно вечером в тот же день он вышел из СИЗО.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.