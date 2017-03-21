В Нежине Черниговской области вода в озере окрасилась в розовый цвет. Об этом сообщило местное издание Нежатин.
Причина изменения цвета воды в Нежин-озере пока не установлена.
По словам начальника отдела по чрезвычайным ситуациям Геннадия Чернышова, сотрудники инспекции по благоустройству города уже побывали на месте событий. Именно они проверят, есть ли в воде химикаты.
«Сейчас туда направили работников инспекции по благоустройству, которые как специалисты смогут выяснить, что же случилось на самом деле и вылили ли туда химикаты», - сказал он.
После визита к озеру Чернышев сообщил: «Действительно, картина впечатляет. Принято решение взять пробы воды на анализ. Сделают это три независимые организации: Нежинской водоканал, экологическая инспекция и управление водного хозяйства».
Чернышов предположил, что на цвет воды повлияло гниение водорослей.
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