Издание «Слово и Дело» подготовило инфографику «путешествий» львовского мусора по Украине.

На карте указаны места вывоза, утилизации, а также задержания фур с мусором.

По данным издания, только жители Львова производят 600 тонн отходов в день. Из большинства городских площадок мусор не вывозится более месяца. Санэпидемслужбы со страхом ожидают сезонного потепления, готовясь к экологической катастрофе.

Напомним, 17 марта мэр Львова Андрей Садовый сообщил о расторжении договора с частным полигоном ТБО в Донецкой области. Это был последний полигон в Украине, который еще принимал мусор из Львовской области.

На следующий день, полиция задержала мусоровозы в Днепропетровской области.

С октября 2016 года зафиксирован 21 факт перевозки мусора из Львовской области в другие регионы страны, открыто 11 уголовных дел.