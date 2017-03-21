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В Киевсовете предлагают увеличить размер штрафов за курение в запрещенных местах в 50-100 раз.

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, действующее законодательство определяет перечень мест, где курение запрещено, кроме специально отведенных для этого мест. При этом их суммарная площадь не должна превышать 10% общей площади соответствующего сооружения или помещения, к тому же они должны быть оборудованы вытяжной вентиляцией. Однако, довольно часто ресторанные заведения пренебрегают всеми законодательными ограничениями, предоставляя, в том числе, услуги по курению кальянов.

«Законодательство есть и определенным образом оно работает, но практика его использования доказала, что недобросовестным владельцам ресторанов проще заплатить этот штраф в 1700 - 5000 гривен, и дальше продолжать нарушать эту норму, продолжать создавать людям неудобства. Поэтому мы инициируем значительное повышение этих штрафов - от 50 до 100 раз. Ведь только размер взыскания может стать существенным ограничивающим фактором в нарушении данной нормы, поскольку именно минимальные штрафы и создают те проблемы, которые испытывают жители домов, где расположены заведения питания, в которых можно курить, в том числе кальяны», - отмечает автор данного проекта решения, депутат Киевсовета Алла Шлапак.

Проект решения должны еще рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.
ForUm

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