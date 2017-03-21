Наталья Окунская, бывшая жена депутата «Батькивщины», а с недавних пор и члена комитета ПАСЕ по правам человека Сергея Власенко, получила политическое убежище во Франции вместе с четырьмя детьми.

Это единственный случай, когда страна Евросоюза признала, что политубежище требуется беглецу не от власти, а от оппозиции, говорится в интервью Окунской, опубликованном Комсомольской правдой в Украине, сообщают Украинские новости.

«Главной причиной такого выбора стало то, что правосудие Франции не зависит от политики. Это страна, где тщательно и непредвзято изучают дело. Получив все документы по побоям и издевательствам, которые мне пришлось пережить, они во всем сумели разобраться. В итоге я получила политическое убежище. Фактически это убежище от Сергея Власенко и партии Тимошенко. У меня в решении суда так и написано, что я стала жертвой преследования политической силы. Политической партии «Батькивщина», - заявила Окунская.

По ее словам, французские власти очень серьезно относятся к изучению вопросов беженцев. Ее досье в рамках рассмотрения дела превысило 500 страниц. «Там говорится о репрессиях против меня, использовании политического ресурса. Наверное, французы были впечатлены такой жестокостью, цинизмом, с которым политик, уничтожает свою бывшую семью... Фактически вся «Батькивщина» занималась моей травлей на протяжении нескольких лет. И, безусловно, французы были впечатлены такой жестокостью, цинизмом, с которым политик, который наверняка планирует участвовать в президентской гонке вместе с госпожой Тимошенко, уничтожает свою бывшую семью. Да, я не политик, но стала жертвой преследования целой политсилы», - заявила Окунская.

Напомним, что Наталья Окунская и Сергей Власенко развелись около восьми лет назад. С тех пор бывшие супруги выясняли отношения в судах. Окунская обвиняла экс-супруга в избиении и преследовании, из-за чего вынуждена была покинуть Украину и вместе с четырьмя своими детьми получить политическое убежище во Франции. До этого Власенко добился через суд отмену решения о признания за ним родительских прав и опеки над другими тремя детьми Окунской, чтобы не платить алименты.

В отношении общей дочери Окунской и Власенко Полины в настоящее время действует судебное решение в украинской юрисдикции о проживании ее совместного проживания с отцом и решение французского суда о проживании ее с матерью и обязательстве Власенко уплатить алименты на ребенка за 8 лет.