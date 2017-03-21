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По состоянию на 21 марта «Киевэнерго» получило заявки на отключение отопления от 485 домов. Об этом сообщается на странице «Киевэнерго» в Facebook.

«На сегодня мы получили заявки на отключение отопления от 485 домов», - отметили в компании.

В «Киевэнерго» отметили, что в связи с потеплением юридические лица, в том числе ЖСК и ОСМД, могут подать заявку в центре обслуживания клиентов на отключение централизованного отопления в любое время.

«Свертывание системы централизованного теплоснабжения начинается после решения КГГА, основанием для этого является средняя температура воздуха выше +8°С в течение 3-х суток подряд. В первую очередь от отопления отключаем административные здания, затем - жилье и объекты социальной сферы (детские сады, школы, больницы). Отключение, согласно техническому регламенту, продолжается от 3 до 7 дней», - подытожили в «Киевэнерго».
ForUm

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