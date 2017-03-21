также в разделеОбщество
В Нежине порозевело озеро 8
Опубликована карта «путешествий» львовского мусора 19
В Москве задержали журналиста УНИАН 35
Рада приняла закон о дорогах оборонного значения 21
Аудиторы назвали причины убыточности «НСК «Олимпийский» 12
Международные инспекторы проверяют военные объекты в Украине 17
ГПУ: Над делом Шеремета работают 35 полицейских и три прокурора 15
СБУ объявила заочное подозрение «главе» центробанка «ДНР» 22
Уже 2 тысячи донецких полицейских просят лишить Парасюка неприкосновенности 81
Нацсовет пригрозил отключить белорусский телеканал из-за Крыма 26
СНБО: Запуски украинских ракет прошли успешно 249
Президент Польши требует назначить военного атташе в Украине 31
Молдова начала процедуру экстрадиции Чауса 24
УГО проводит служебное расследование по инциденту с правоохранителями в ВР 36
Завтра в Украине потеплеет до +18 36
Активисты заблокировали «Сбербанк» в Запорожье 41
Наталья Окунская получила во Франции политическое убежище, спасаясь от члена комитета ПАСЕ по правам человека 55
ГПУ закрыла дела против Яценюка 41

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверяет, что готов помогать в решении проблемы с вывозом бытовых отходов из Львова. Об этом он заявил во время рабочего совещания с городскими и поселковыми головами в рамках заседания правления Ассоциации городов Украины сегодня в Киеве.

В частности, мэр Львова Андрей Садовый обратился к Гройсману с просьбой помочь в решении проблемы с вывозом мусора до начала рекультивации существующей свалки и строительства мусороперерабатывающего завода. «Я прошу вас, господин премьер-министр, в продолжение нашего разговора принять соответствующее решение, чтобы Львов получил помощь... чтобы мы имели возможность до начала рекультивации нормально вывозить отходы», - сказал мэр, сообщает УНИАН.

Садовый также сообщил, что получил письмо от Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей с рекомендациями закрыть школы города из-за переполненности площадок для сбора мусора.

По его словам, 17 марта было подписано соглашение с французской компанией, которая получила от правительства Франции поддержку для проведения рекультивации существующего полигона для вывоза бытовых отходов, и готова взять на себя разработку проектной документации для строительства совместно с Европейским инвестиционным банком завода по переработке бытовых отходов.

В ответ Гройсман заявил, что готов помогать решать эту проблему. Он призвал других мэров поддержать Садового из-за этой проблемы.

«Можете рассчитывать на мою поддержку... Я готов помогать, чтобы вычистить Львов... Имею надежду, что мы найдем решение по этому поводу», - подчеркнул Гройсман.

Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе возникла угроза чрезвычайной экологической ситуации из-за проблем с вывозом мусора. 

Напомним, 27 января премьер-министр сообщил, что Львову предоставляется земельный участок (12,5 га) на территории бывшего предприятия «Сера» для строительства полигона и мусороперерабатывающего завода.

Однако депутаты райсовета решили запретить Львову строительство на территории района полигона для бытовых отходов и мусороперерабатывающего завода.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года