Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверяет, что готов помогать в решении проблемы с вывозом бытовых отходов из Львова. Об этом он заявил во время рабочего совещания с городскими и поселковыми головами в рамках заседания правления Ассоциации городов Украины сегодня в Киеве.

В частности, мэр Львова Андрей Садовый обратился к Гройсману с просьбой помочь в решении проблемы с вывозом мусора до начала рекультивации существующей свалки и строительства мусороперерабатывающего завода. «Я прошу вас, господин премьер-министр, в продолжение нашего разговора принять соответствующее решение, чтобы Львов получил помощь... чтобы мы имели возможность до начала рекультивации нормально вывозить отходы», - сказал мэр, сообщает УНИАН.

Садовый также сообщил, что получил письмо от Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей с рекомендациями закрыть школы города из-за переполненности площадок для сбора мусора.

По его словам, 17 марта было подписано соглашение с французской компанией, которая получила от правительства Франции поддержку для проведения рекультивации существующего полигона для вывоза бытовых отходов, и готова взять на себя разработку проектной документации для строительства совместно с Европейским инвестиционным банком завода по переработке бытовых отходов.

В ответ Гройсман заявил, что готов помогать решать эту проблему. Он призвал других мэров поддержать Садового из-за этой проблемы.

«Можете рассчитывать на мою поддержку... Я готов помогать, чтобы вычистить Львов... Имею надежду, что мы найдем решение по этому поводу», - подчеркнул Гройсман.

Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе возникла угроза чрезвычайной экологической ситуации из-за проблем с вывозом мусора.

Напомним, 27 января премьер-министр сообщил, что Львову предоставляется земельный участок (12,5 га) на территории бывшего предприятия «Сера» для строительства полигона и мусороперерабатывающего завода.

Однако депутаты райсовета решили запретить Львову строительство на территории района полигона для бытовых отходов и мусороперерабатывающего завода.