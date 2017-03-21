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В Печерском районе Киева возле банковского отделения на Кловском спуске неизвестные отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

«Мужчина машиной подъехал к финучреждению, а когда вышел из салона, к нему подбежали двое неизвестных. Они ударили жертву по голове, после чего выхватили из его багажника сумку с деньгами. С места преступления злоумышленники скрылись на автомобиле», - сообщили в полиции.

В настоящее время правоохранители опрашивают возможных свидетелей и очевидцев совершенного правонарушения.

Пострадавший с травмой головы госпитализирован.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, накануне, 20 марта, в Киеве на проспекте Победы злоумышленники напали на машину частной охранной фирмы и украли с салона сумку с деньгами
ForUm

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