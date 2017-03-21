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Две наиболее известные в религиозном мире Индии реки Ганг и Ямуна (Джамна) были признаны юридическими лицами и живыми существами. Соответствующее решение в понедельник, 20 марта, принял Высокий суд индийского штата Уттаракханд, сообщает DW, ссылаясь на агентство AP.

Это означает, что загрязнение этих рек теперь не отличается от нанесения вреда человеку.

Суд в своем решении отметил, что реки является «юридическими и живыми существами, имеющими статус легальной лица со всеми вытекающими правами и обязанностями». Штат Уттаракханд расположен в Гималаях, где находятся истоки двух рек. Поэтому захват берегов этих священных рек и их загрязнение является большими проблемами для штата.

 17 марта аналогичный закон принял парламент Новой Зеландии, признав реку Уонгануи живым существом.
ForUm

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