Президент Польши Анджей Дуда направил в адрес министра национальной обороны Польши Антония Мацеревича два письма, в которых требует предпринять соответствующие шаги по назначению военных атташе Польши в ключевых странах.

«Обеспокоенность вызывает отсутствие атташе по вопросам обороны в ключевых странах Альянса... В первую очередь, это касается атташе в США и Великобритании. Кроме того, с похожей ситуацией имеем дело в Швеции, Болгарии и даже Украине, поддержка которой в противодействии российской агрессии в национальных интересах Польши», - информирует РАР о содержании письма президента РП.

В другом письме Дуда написал, что ждет от Мацеревича исчерпывающей информации о работе над созданием командования многонациональной дивизии «Север-Восток» в городе Эльблонг, сообщает Укринформ.

Минобороны Польши уже ответило на письмо Дуды. В нем информируется, что военные атташе уже назначены и в ближайшее время они отбудут в места назначения, а создание командования дивизии идет по графику.

Польские СМИ называются «странными» переписку как способ коммуникации между канцелярией президента и Министерством обороны.

Глава польского правительства Беата Шидло во вторник в эфире телеканала Polsat News также заметила, что лучшей формой общения был бы диалог. В то же время, она подчеркнула, что ничего особенного не происходит, а письма президента она воспринимает как заботу Дуды о польской армии.