В среду, 22 марта, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +15...+17 градусов. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Гидрометцентр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Волынской, Ривненской и Львовской областях дождь, возможна гроза, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+8 градусов, днем +13...+20 градусов, в Волынской области местами +7...+9 градусов.

В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +10...+15 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+7 градусов, днем +11...+18 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+6 градусов, днем +11...+18 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +7...+13 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+5 градусов, днем +10...+16 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +11...+16 градусов.