Правительственная комиссия определила несколько причин аварии на шахте «Степная» ГП «Львовуголь». Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко по результатам сегодняшнего заседания комиссии.

«В первую очередь – это несоответствие оборудования нормативным документам, которые применялись на предприятии. Второе – экспертная группа до сих пор определяет, соответствует ли система проветривания, которая работала на шахте и была утверждена, всем нормам. Вместо 453 кубов смеси при взрыве предоставлялось только 156», - приводит слова Зубко пресс-служба Минрегиона.

Среди других причин, которые указал вице-премьер-министр: несрабатывание системы УТАС при взрыве, которая должна оповещать об увеличении метана в воздушной смеси и отключить энергообеспечение шахты. Также есть вопросы к финансированию мероприятий по охране труда на ГП «Львовуголь».

«Очень серьезный вопрос стоит по уничтожению данных системы УТАС при взрыве на шахте. Предыдущая информация системы была зафиксирована в 7:30, а последняя – в 12:38, авария же произошла в 11:58. Сегодня в Украине мало лабораторий для проверки взрывоопасного оборудования и системы УТАС. По результатам проверки комиссия предоставит соответствующие материалы правоохранительным органам для дальнейшего расследования», - сказал Зубко.

Он отметил, что отчет правительственной комиссии будет взят за основу для другой комиссии, которая будет заниматься проверкой всех угольных шахт Украины.

Напомним, 2 марта в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте №10 «Степная» ОАО «Львовуголь» на горизонте 550 м в результате взрыва произошел обвал горной породы.

По официальным данным, на шахте работало 172 горняка, на аварийном участке – 34 горняка, из которых 8 погибли. По факту гибели шахтеров открыто уголовное дело.