Украина успешно запустила ракеты собственного производства.
На сегодняшний день освобождены или найдены 3136 украинских пленных, 416 – пропали без вести на Донбассе.
Национальный банк Украины из-за торговой блокады оккупированных районов Донецкой и Луганской областей понизил прогноз экономического роста в 2017 году с 2,8% до 1,9%.
Верховная Рада не смогла определить представителя парламента Украины в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро.
Национальный банк Украины считает, что блокада торговли с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей окажет ограниченное влияние на курс гривни и не повлияет на уровень инфляции.
«Сбербанк» России активно занимается поиском вариантов быстрого выхода с украинского рынка.
Киев пока не собирается отключать отопление в связи с ожидаемым понижением температуры.
За сутки в зоне АТО трое украинских военнослужащих погибли, девять получили ранения.
Международный валютный фонд (МВФ) в течение нескольких дней получит уточненные макропоказатели с учетом блокады Донбасса, заявил глава Министерства финансов Украины Александр Данилюк.
В Беларуси задержали готовивших провокацию с оружием боевиков, которых готовили в Украине, заявил президент страны Александр Лукашенко.
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