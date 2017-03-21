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Украина успешно запустила ракеты собственного производства.

На сегодняшний день освобождены или найдены 3136 украинских пленных, 416 – пропали без вести на Донбассе.

Национальный банк Украины из-за торговой блокады оккупированных районов Донецкой и Луганской областей понизил прогноз экономического роста в 2017 году с 2,8% до 1,9%.

Верховная Рада не смогла определить представителя парламента Украины в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро. 

Национальный банк Украины считает, что блокада торговли с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей окажет ограниченное влияние на курс гривни и не повлияет на уровень инфляции.  

«Сбербанк» России активно занимается поиском вариантов быстрого выхода с украинского рынка.

Киев пока не собирается отключать отопление в связи с ожидаемым понижением температуры.

За сутки в зоне АТО трое украинских военнослужащих погибли, девять получили ранения. 

Международный валютный фонд (МВФ) в течение нескольких дней получит уточненные макропоказатели с учетом блокады Донбасса, заявил глава Министерства финансов Украины Александр Данилюк.

В Беларуси задержали готовивших провокацию с оружием боевиков, которых готовили в Украине, заявил президент страны Александр Лукашенко.
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