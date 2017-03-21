За два месяца 2017 года за субсидиями для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине обратилось 870,4 тыс. домохозяйств, это на 5,7% меньше, чем в аналогичный период 2016 года, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, большинство (67,4%) обращений касались домохозяйств в городских поселениях.

При этом в ведомстве подчеркнули, что количество назначенных субсидий в указанный период возросло. «С начала года назначены субсидии 1055,4 тыс. домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года количество таких домохозяйств увеличилось на 3,6 тыс., или на 0,3%», - говорится в сообщении, передает 112 Украина.

Общая сумма субсидий, предназначенных домохозяйствам, за два месяца 2017 года составила 1636,1 млн грн (в городских поселениях – 1058,5 млн грн, в сельской местности - 577,6 млн грн).

«Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в феврале 2017 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 15,9% и составил 1571,2 грн», - добавляется в сообщении.