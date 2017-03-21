Представители Международной следственной группы установили 120 человек, которые причастны к катастрофе самолета рейса МН17 в июле 2014 года.

Об этом в интервью Укринформу сообщил первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук.

«По результатам следствия мы установили 120 человек, которые фигурируют в деле сбития «Боинга», - сказал он.

Сторожук рассказал, что представители Международной следственной группы планируют провести довольно интересные операции во время вынесения подозрений.

«Они невероятно сложные, к их выполнению будут привлекаться абсолютно все правоохранительные органы пяти стран - участников Международной совместной следственной группы. Мы стремимся не просто вынести декларацию о причастности к этой трагедии высокопоставленных чиновников Российской Федерации. Мы хотим, чтобы реальные люди понесли реальное наказание и были представлены в суде», - отметил чиновник.

На вопрос как правоохранители планируют доставить подозреваемых в суд, Сторожук ответил, что не может об этом рассказать, поскольку «нас будут читать россияне».

Он также сообщил, что правоохранители пяти стран готовы передавать в суд обвинительные акты по делу самолета рейса МН17.

«Мы готовы вручать подозрения и передавать материалы в суд. Почему мы этого еще не сделали? На сегодня определяется судебная юрисдикция в этом деле. Концептуально это может быть суд Нидерландов. Но существуют правовые коллизии в нашем законодательстве, так и в законодательстве Нидерландов относительно выдачи подозреваемых для осуждения. Для Украины было бы лучше, чтобы слушания проходили в рамках международного трибунала или в национальном суде Нидерландов. Это нивелирует возможность Российской Федерации обвинять нас в ангажированности суда в этом деле», - сказал Сторожук.

Напомним, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа установила, что самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук», доставленного на территорию Донбасса из Российской Федерации.