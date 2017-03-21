также в разделеОбщество
В Нежине порозевело озеро 8
Опубликована карта «путешествий» львовского мусора 19
В Москве задержали журналиста УНИАН 35
Рада приняла закон о дорогах оборонного значения 21
Аудиторы назвали причины убыточности «НСК «Олимпийский» 12
Международные инспекторы проверяют военные объекты в Украине 17
ГПУ: Над делом Шеремета работают 35 полицейских и три прокурора 15
СБУ объявила заочное подозрение «главе» центробанка «ДНР» 22
Уже 2 тысячи донецких полицейских просят лишить Парасюка неприкосновенности 81
Нацсовет пригрозил отключить белорусский телеканал из-за Крыма 26
СНБО: Запуски украинских ракет прошли успешно 249
Президент Польши требует назначить военного атташе в Украине 31
Молдова начала процедуру экстрадиции Чауса 24
УГО проводит служебное расследование по инциденту с правоохранителями в ВР 36
Завтра в Украине потеплеет до +18 36
Активисты заблокировали «Сбербанк» в Запорожье 41
Наталья Окунская получила во Франции политическое убежище, спасаясь от члена комитета ПАСЕ по правам человека 55
ГПУ закрыла дела против Яценюка 41

Представители Международной следственной группы установили 120 человек, которые причастны к катастрофе самолета рейса МН17 в июле 2014 года.

Об этом в интервью Укринформу сообщил первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук.

«По результатам следствия мы установили 120 человек, которые фигурируют в деле сбития «Боинга», - сказал он.

Сторожук рассказал, что представители Международной следственной группы планируют провести довольно интересные операции во время вынесения подозрений.

«Они невероятно сложные, к их выполнению будут привлекаться абсолютно все правоохранительные органы пяти стран - участников Международной совместной следственной группы. Мы стремимся не просто вынести декларацию о причастности к этой трагедии высокопоставленных чиновников Российской Федерации. Мы хотим, чтобы реальные люди понесли реальное наказание и были представлены в суде», - отметил чиновник.

На вопрос как правоохранители планируют доставить подозреваемых в суд, Сторожук ответил, что не может об этом рассказать, поскольку «нас будут читать россияне».

Он также сообщил, что правоохранители пяти стран готовы передавать в суд обвинительные акты по делу самолета рейса МН17.

«Мы готовы вручать подозрения и передавать материалы в суд. Почему мы этого еще не сделали? На сегодня определяется судебная юрисдикция в этом деле. Концептуально это может быть суд Нидерландов. Но существуют правовые коллизии в нашем законодательстве, так и в законодательстве Нидерландов относительно выдачи подозреваемых для осуждения. Для Украины было бы лучше, чтобы слушания проходили в рамках международного трибунала или в национальном суде Нидерландов. Это нивелирует возможность Российской Федерации обвинять нас в ангажированности суда в этом деле», - сказал Сторожук.

Напомним, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа установила, что самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук», доставленного на территорию Донбасса из Российской Федерации. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

86
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года