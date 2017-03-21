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Букмекеры определили победителя отборочного матча чемпионата мира-2018 между национальными сборными Украины и Хорватии.

По мнению букмекеров, фаворитом этого противостояния являются хозяева арены «Максимир» в Загребе, сообщает Укринформ.

Британская букмекерская контора William Hill принимает ставки на успех Хорватии с коэффициентом 1,53, а на победу Украины - 7,00. Ничья оценивается коэффициентом 3,75.

Наиболее вероятный счет матча букмекеры называют 1:0 (коэффициент 5.50) и 2:0 (6.50) в пользу хорватов. Далее идут результаты 1:1 (8.00) и 0:0 (8.50). Минимальная победа украинцев 1:0 оценивается коэффициентом 13.00.

Букмекеры австрийской конторы Bwin принимают ставки на победу балканцев с коэффициентом 1,50, на ничью - 3,80, а на победу «сине-желтых» - 7,25.

Турнирное положение в отборочной группе I после 4-х туров: Хорватия - 10 очков, Украина - 8, Исландия - 7, Турция - 5, Финляндия - 1, Косово - 1.

Матч Украина-Хорватия состоится 24 марта. Начало в 21.45.
ForUm

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