Известный британский певец и музыкант Робби Уильямс заявил о готовности представлять Россию на «Евровидении». Об этом он сказал в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале, сообщает ТАСС.

«Я бы хотел представлять Россию на «Евровидении». Я вот так просто сейчас это заявляю, а мой менеджер уже схватился за голову. Но я хотел бы (представлять Россию на конкурсе). Давай, Россия, мы сможем победить», - сказал он в ответ на комментарий ведущего программы Андрея Малахова, что россияне считают «Евровидение» Олимпийскими играми в мире музыки.

Певец добавил, что сам любит «Евровидение» за «красочное, грандиозное шоу».

Напомним, на конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве Россию будет представлять певица Юлия Самойлова, которая передвигается на инвалидной коляске.

Самойлова ранее выступала в аннексированном Крыму. В связи с этим ей могут запретить въезд в Украину.

20 марта глава СБУ Василий Грицак сообщил, что ведомство подготовило документ о запрете на въезд Самойловой в Украину.

В Москве заявили, что будут бойкотировать «Евровидение» в Киеве, если Служба безопасности Украины действительно запретит въезд в страну Самойловой.