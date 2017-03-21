также в разделеОбщество
В Нежине порозевело озеро 8
Опубликована карта «путешествий» львовского мусора 19
В Москве задержали журналиста УНИАН 35
Рада приняла закон о дорогах оборонного значения 21
Аудиторы назвали причины убыточности «НСК «Олимпийский» 12
Международные инспекторы проверяют военные объекты в Украине 17
ГПУ: Над делом Шеремета работают 35 полицейских и три прокурора 15
СБУ объявила заочное подозрение «главе» центробанка «ДНР» 22
Уже 2 тысячи донецких полицейских просят лишить Парасюка неприкосновенности 81
Нацсовет пригрозил отключить белорусский телеканал из-за Крыма 26
СНБО: Запуски украинских ракет прошли успешно 249
Президент Польши требует назначить военного атташе в Украине 31
Молдова начала процедуру экстрадиции Чауса 24
УГО проводит служебное расследование по инциденту с правоохранителями в ВР 36
Завтра в Украине потеплеет до +18 36
Активисты заблокировали «Сбербанк» в Запорожье 41
Наталья Окунская получила во Франции политическое убежище, спасаясь от члена комитета ПАСЕ по правам человека 55
ГПУ закрыла дела против Яценюка 41

Известный британский певец и музыкант Робби Уильямс заявил о готовности представлять Россию на «Евровидении». Об этом он сказал в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале, сообщает ТАСС.

«Я бы хотел представлять Россию на «Евровидении». Я вот так просто сейчас это заявляю, а мой менеджер уже схватился за голову. Но я хотел бы (представлять Россию на конкурсе). Давай, Россия, мы сможем победить», - сказал он в ответ на комментарий ведущего программы Андрея Малахова, что россияне считают «Евровидение» Олимпийскими играми в мире музыки.

Певец добавил, что сам любит «Евровидение» за «красочное, грандиозное шоу».

Напомним, на конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве Россию будет представлять певица Юлия Самойлова, которая передвигается на инвалидной коляске.

Самойлова ранее выступала в аннексированном Крыму. В связи с этим ей могут запретить въезд в Украину.

20 марта глава СБУ Василий Грицак сообщил, что ведомство подготовило документ о запрете на въезд Самойловой в Украину.

В Москве заявили, что будут бойкотировать «Евровидение» в Киеве, если Служба безопасности Украины действительно запретит въезд в страну Самойловой.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

51
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года