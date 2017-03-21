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Если парламентский комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции  откажется поддержать в очередной раз кандидатуру на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Роберта Сторча, будет объявлен новый конкурс по поиску кандидата.

Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, журналистам в кулуарах парламента заявил народный депутат от фракции «Самопомич», глава комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев.

По его словам, завтра он собирает заседание комитета. «Я буду предлагать вернуться к профессиональной работе. Если говорить об аудиторе Антикоррупционного бюро, есть два варианта, которые я предложу членам комитета. Первый – подтвердить новым голосованием нашу рекомендацию назначить Роберта Сторча.

Если на это не будет «силы воли» у членов комитета, отметил Соболев, тогда он предложит заново огласить конкурс.

«Будем по всему миру искать таких, как Роберт. Сильных, принципиальных, профессиональных прокуроров, судей, следователей, которые в своих странах заработали имя противодействием коррупции и имеют достаточно квалификации, чтобы оценить, как противодействует и борется с коррупцией НАБУ», – заявил он.

Напомним, сегодня, 21 марта, Верховная Рада не смогла определить представителя парламента Украины в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро. 

Председатель ВР Андрей Парубий провел рейтинговое голосование. Кандидатуру Роберта Сторча поддержали 178 нардепов, а Найджела Брауна - 202 народных избранников.
Мария Пастернак, ForUm

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