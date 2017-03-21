Жену одного из главарей самопровозглашенной «ДНР» Павла Губарева Екатерину вызвали на допрос в Службу безопасности Украины. Соответствующая повестка опубликована в газете «Урядовий кур’єр».

В соответствии с повесткой, Губареву вызывают на допрос в качестве подозреваемого для проведения следственных и процессуальных действий на 10:00 27, 28 и 29 марта, сообщает УНИАН.

В повестке о вызове указано, что Губареву подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а также организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации), и ч.1 ст.258-5 (финансирование терроризма, то есть действия, совершенные с целью финансового или материального обеспечения отдельного террориста или террористической группы (организации), организации, подготовки или совершения террористического акта, вовлечения в совершение террористического акта, публичных призывов к совершению террористического акта, содействия совершению террористического акта, создание террористической группы).

Напомним, ранее Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении лидера «народного ополчения Донбасса» и так называемого «народного губернатора Донетчины» Павла Губарева.