Генеральной прокуратурой сообщено о подозрении бывшему начальнику ГП «Николаевский морской торговый порт» Василию Капацине в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия государственным интересам, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ ГПУ.
По данным ведомства, досудебным расследованием установлено, что бывший начальник порта в 2006 году, злоупотребляя своим служебным положением, с целью получения неправомерной выгоды для себя и представителя частного предприятия, предоставляя недостоверные сведения в Министерство транспорта и связи о происхождении земельного участка, посодействовал коммерческой структуре в незаконном и безвозмездном изъятии земельного участка порта (часть перегрузочного комплекса генеральных грузов на причалах порта) площадью 15 500 кв. м, созданного за счет государственного порта, стоимость которого составляет более 2,6 млн грн, чем нанес государству тяжелые последствия.
По результатам предварительного расследования указанного уголовного производства следователем по согласованию с прокурором, бывшему начальнику ГП сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 (злоупотребление властью или служебным положением и внесение недостоверных сведений в официальные документы) УК Украины.
В настоящее время решается вопрос об избрании судом подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенные уголовные преступления бывшему начальнику порта грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
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