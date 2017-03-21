Сотрудники ФСБ допросили и избили аспиранта исторического факультета Московского государственного университета, который 18 марта во время фестиваля в честь оккупированного Крыма размахивал из окна своей комнаты в общежитии самодельным флагом Украины. Об этом Медиазоне рассказал друг аспиранта, пожелавший сохранить анонимность.

В минувшую субботу аспирант истфака сделал флаг Украины из двух кусков ткани и начал размахивать им из окна своей комнаты во время фестиваля в честь аннексии Крыма. Акцию он проводил в знак протеста против траты бюджетных средств на фестиваль в то время, как у МГУ нет денег на ремонт общежитий. По словам самого аспиранта, его акция не носила политический характер: он хотел привлечь внимание к проблемам общежития МГУ вроде крыс, тараканов и клопов.

Через некоторое время аспирант решил продолжить акцию на лестничной клетке: по его мнению, там со стороны фестиваля будет лучше виден его флаг. На лестничной клетке его с флагом остановил сотрудник службы безопасности общежитий, позже пришел майор Беловицкий из ОВД МГУ в сопровождении троих людей в штатском, которые называли себя сотрудниками ФСБ. С применением силы аспиранта довели до его комнаты, где начали осматривать его вещи. Забрав фотоаппарат, телефон и ноутбук, его привели в ОВД МГУ.

«Полицейский ушел, а ФСБшники начали допрос с пристрастием — кто такой, на кого работаешь, кто тебе заплатил. Заставили включить ноутбук, рылись в телефоне и фотоаппарате. Особо его не били, в голову только раскрытой ладонью, в корпус несколько раз тыкали заостренной шваброй, от которой остались порезы и ссадины», — рассказал друг аспиранта.

В ноутбуке и фотоаппарате ничего не нашли. После двух часов допроса аспиранта заставили под диктовку написать расписку о том, что он «согласен работать осведомителем под эгидой ФСБ и Центра «Э» под псевдонимом «аспирант». Отдав ему технику, допрашивавшие его люди ушли. Тогда к аспиранту подошли трое полицейских, которые заставили его написать в протоколе, что он размахивал флагом и нецензурно выражался. Копию протокола ему не дали: вручив квитанцию о штрафе за мелкое хулиганство, аспиранта выпроводили из ОВД МГУ.

20 марта мужчина зафиксировал побои в травмпункте, 21 марта он обратился за помощью в правозащитную организацию «Комитет по предотвращению пыток».