Сотрудники Службы безопасности Украины за последние полтора месяца разоблачили десять администраторов антиукраинских сообществ в социальных сетях, которые координировались российскими спецслужбами, сообщает пресс-центр СБУ.

«Правоохранители задокументировали, что поддерживали антиукраинские и псевдорадикальни ресурсы жители Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской, Закарпатской и Луганской областей. По указанию кураторов и за материальное вознаграждение они преимущественно наполняли ресурсы в российских соцсетях», – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, администраторы выкладывали полученные из России материалы с призывами к антиконституционному устранению действующей власти, об изменении границ Украины, проведении различных протестных акций, в том числе с использованием массовых беспорядков.

В СБУ подчеркнули, что во время обысков у администраторов антиукраинских сообществ оперативники изъяли компьютерную технику с доказательствами получения антиукраинских материалов от российских спецслужб и их размещения в соцсетях.

Открыт ряд уголовных производств. В их рамках трем злоумышленникам уже объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.