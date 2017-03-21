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Сотрудники Службы безопасности Украины за последние полтора месяца разоблачили десять администраторов антиукраинских сообществ в социальных сетях, которые координировались российскими спецслужбами, сообщает пресс-центр СБУ. 

«Правоохранители задокументировали, что поддерживали антиукраинские и псевдорадикальни ресурсы жители Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской, Закарпатской и Луганской областей. По указанию кураторов и за материальное вознаграждение они преимущественно наполняли ресурсы в российских соцсетях», – говорится в сообщении. 

По данным спецслужбы, администраторы выкладывали полученные из России материалы с призывами к антиконституционному устранению действующей власти, об изменении границ Украины, проведении различных протестных акций, в том числе с использованием массовых беспорядков. 

В СБУ подчеркнули, что во время обысков у администраторов антиукраинских сообществ оперативники изъяли компьютерную технику с доказательствами получения антиукраинских материалов от российских спецслужб и их размещения в соцсетях. 

Открыт ряд уголовных производств. В их рамках трем злоумышленникам уже объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

 
ForUm

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