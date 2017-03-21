Сотрудник полиции, который первым открыл огонь в Княжичах, остался жив. Об этом заявил депутат Верховной Рады, советник министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала ZIK в ответ на вопрос о нечистых на руку правоохранителях, спровоцировавших конфликт со стрельбой в Княжичах.



Народный депутат отметил, что для того, чтобы судить о том, что происходило в Княжичах, мало прочитать посты блогеров.



«Я вникал в этот вопрос. Лучше меня знаком с делом следователь, прокуроры. Я же могу сказать, что там был ряд системных ошибок, в том числе человеческий фактор», - отметил советник министра внутренних дел.



Геращенко заявил, что речь идет о различных ситуациях, в том числе то, когда полицейский должен сообщить о том, что будет стрелять, предупредить об этом, однако в Княжичах этого почему-то не сделал и открыл стрельбу первым.



«Могу сказать, что этот сотрудник полиции остался жив. И я думаю, что он должен быть наказан», - убежден советник Авакова.



Также нардеп Геращенко пообещал, что в деле стрельбы в Княжичах обязательно будут приговоры.

Напомним, в поселке Княжичи Киевской области 4 декабря 2016 года в результате перестрелки между сотрудниками полиции охраны и бойцами спецподразделения КОРД погибли 5 правоохранителей.

По официальной версии, проходила спецоперация по задержанию банды грабителей в недостроенном доме в Княжичах, сработала сигнализация. На вызов приехали сотрудники полиции охраны, задержали разведчиков, которые по плану операции не должны были себя разоблачать. Вызволять разведчиков приехал КОРД. Началась стрельба. В итоге погибли двое разведчиков, двое сотрудников полиции охраны и один боец КОРДа.

По результатам служебного расследования трагедии 7 офицеров, которые находились на руководящих и оперативных должностях, уволены из рядов Национальной полиции Украины.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что первым стрельбу в Княжичах открыл сотрудник Госслужбы охраны.