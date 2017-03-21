Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в апреле направится в Италию на встречу глав МИД стран «семерки», а затем посетит Россию. Об этом корреспонденту сообщил представитель Госдепартамента.

В Госдепартаменте уточнили, что в предстоящую среду Тиллерсон пообщается с министрами иностранных дел почти всех стран-членов НАТО. Эти контакты пройдут в рамках встречи участников контртеррористической коалиции по борьбе с группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ), которая состоится в Госдепартаменте, сообщает ТАСС.

«Он уже встретился с представителями с Украины», - добавили в Госдепе.

«После этих консультаций в апреле он отправится в Италию на встречу (представителей) стран «семерки», а затем в Россию. (Заместитель госсекретаря по политическим делам) Том Шэннон будет представлять Соединенные Штаты на встрече министров иностранных дел стран НАТО», - резюмировал представитель ведомства.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Тиллерсон намерен 12 апреля прибыть с визитом в Москву. Госдепартамент США тогда не подтверждал эту информацию.

Агентство также сообщало, что госсекретарь планирует пропустить встречу министров иностранных дел 28 стран НАТО, которая должна пройти 5-6 апреля в Брюсселе, так как в это время в США прибудет председатель КНР Си Цзиньпин.