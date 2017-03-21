Отстраненный от должности председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров уверяет, что сдал в Государственную миграционную службу документы, дающие право на выезд из страны.

«Прибыл в ГУ Государственной миграционной службы Украины в городе Киеве, чтобы выполнить обязанности в соответствии с постановлением суда и сдать на хранение документы, имеющиеся у меня, дающие право на выезд, кроме тех, что изъяли», – написал он на своей странице в Facebook.

Насиров отметил, что никогда не собирался скрываться от следствия. «А наоборот всегда был и готов сотрудничать с органами предварительного расследования», – подчеркнул он.

Напомним, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявляют, что Насиров не сдал паспорт гражданина Великобритании

Как известно, 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

16 марта супруга Насирова внесла за него залог, поздно вечером в тот же день он вышел из СИЗО.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.