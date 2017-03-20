На территории санатория в Пуще-Водице произошел конфликт со стрельбой, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что на территорию санатория на улице Курортная зашли неизвестные и совершают хулиганские действия. По указанному адресу срочно прибыли правоохранители.

На месте происшествия полицейские выяснили, что конфликт возник между людьми, которые там проживают, и представителями одного из владельцев санатория.

Во время инцидента использовались пиротехнические средства, а один из жителей совершил предупредительный выстрел в воздух. Правоохранители тщательно осмотрели территорию санатория и изъяли часть стреляной гильзы и три петарды. Кроме этого, полицейские установили человека, который выстрелил. Он предоставил правоохранителям соответствующее разрешение на оружие.



Следственно-оперативная группа изъяла для проведения экспертных исследований гладкоствольное ружье. Сведения о событии должным образом зарегистрированы в Журнал единого учета заявлений и сообщений граждан Оболонского управления полиции. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Уголовное производство начато по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства, причины и участников конфликта.

