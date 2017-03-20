За период с 1 января по 1 марта 2017 года в Украине прекратили деятельность 203,7 тысяч физических лиц – предпринимателей, а с начала года количество реальных предпринимателей выросло более чем на 50 тысяч. Об этом сегодня на заседании Совета регионального развития заявил министр социальной политики Андрей Рева.

«За период с 1 января по 1 марта 2017 в Украине прекратили деятельность 203,7 тысяч физических лиц-предпринимателей, из которых на общей системе налогообложения находились 175,1 тысячи. За указанный период зарегистрировались 78 тысяч новых предпринимателей», - заявил Рева.

Также Рева отметил, что более 90% тех, кто юридически прекратил регистрацию, в течение последних лет не осуществляли хозяйственную деятельность и не декларировали доходы. Также он сообщил, что закрылись всего около 20 тыс. предпринимателей, которые вели деятельность, сообщает РБК-Украина.

По словам министра, в малом и среднем предпринимательстве в Украине заняты только 25% экономически активного населения трудоспособного возраста в то время, как в странах Европейского союза такой показатель достигает 50%.

Напомним, с 1 января 2017 года вступил в силу Закон № 1774-VIII, согласно которому ФЛП, которые не будут получать доходов в 2017 году, также обязаны платить ЕСВ, минимальный размер которого с 1 января составляет 704 грн. Ранее ФЛП, которые не получали доходы в отчетном месяце, имели право не платить ЕСВ.

Соответствующий законопроект парламент принял 6 декабря, Президент Украины подписал его 27 декабря.

Государственная фискальная служба планирует проверить всех физических лиц-предпринимателей, которые закрылись в конце декабря 2016 - начале января 2017 года после внесения изменений в законодательство относительно уплаты единого налога.