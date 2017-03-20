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Россия в 2017 году полностью завершит установку ракетных систем, они будут способны защитить весь периметр РФ как с моря, так и воздуха. Об этом  сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу по результатам российско-японских консультаций в формате «2+2» в Токио, сообщает ТАСС.

«Мы завершим в этом году закрытие всего периметра территории РФ как с моря, так и с воздуха. И оставлять какое-то незащищенное пространство вряд ли имеет смысл. Поэтому весь периметр по границам РФ будет защищен как с моря, так и с воздуха. Про сушу я уже не говорю», - сказал Шойгу.

В декабре 2015 года была сформирована 45-я армия ВВС и ПВО Северного флота, призванная усилить систему контроля воздушной обстановки в Арктической зоне. В феврале министр сообщил, что в текущем году планируется завершить формирование четырех новых дивизий, в том числе для защиты Курил.

 
ForUm

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