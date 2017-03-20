На сегодня 59 мусорных площадок в учебных заведениях Львова переполнены и возможности вывозить мусор нет. Об этом 20 марта сообщила во время пресс-конференции директор департамента гуманитарной политики Львовского горсовета Галина Сличная.



По ее словам, наихудшая ситуация с вывозом мусора сложилась на территории учебных заведений во Франковском районе.



«Во Франковском районе переполнены 19 площадок, в Шевченковском и Железнодорожном районах – по 13 площадок. При плюсовой температуре эти отходы разлагаются, а это ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации в Львове», - подчеркнула Сличная, сообщает 032.ua.



Если мусор будет постоянно накапливаться и не вывозиться с территории учебных заведений, это будет угрозой для жизни и здоровья детей. Не исключено, что если мусор не вывозить и будет потепление, то занятия в учебных заведениях могут прекратить.



«Мы самостоятельно прекратить обучение в учреждениях не можем, такие вопросы рассматриваются на комиссии по чрезвычайным ситуациям. Если есть такая угроза будет – учебные процессы должны останавливаться. Если будет потепление и мусор не вывезут - это будет серьезная проблема», - отметила Сличная.



По ее информации, на сегодня ТБО не вывезены из 413 контейнерных площадок Львова.

Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе возникла угроза чрезвычайной экологической ситуации из-за проблем с вывозом мусора.