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Служба безопасности Украины совместно с полицией предотвратила незаконное отчуждение из государственной собственности более 6,5 га земельных участков оздоровительно-лечебного комплекса санаторного типа «Ясный» ГП ЛПК «Феофания» НАН Украины. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.  

«Чиновники Козинского поселкового совета, используя поддельные документы, без согласования с НАН Украины предоставили разрешение на отчуждение этих участков в частную собственность», - говорится в сообщении.

Шевченковский районный суд. Киева наложил на землю арест. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.
ForUm

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