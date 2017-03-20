Служба безопасности Украины совместно с полицией предотвратила незаконное отчуждение из государственной собственности более 6,5 га земельных участков оздоровительно-лечебного комплекса санаторного типа «Ясный» ГП ЛПК «Феофания» НАН Украины. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Чиновники Козинского поселкового совета, используя поддельные документы, без согласования с НАН Украины предоставили разрешение на отчуждение этих участков в частную собственность», - говорится в сообщении.

Шевченковский районный суд. Киева наложил на землю арест. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.