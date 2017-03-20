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В Черкасской области в ходе проведения полицейской спецоперации был застрелен мужчина, который открыл открыл огонь по правоохранителям.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

«Детали этой этой спецоперации Главного управления Национальной полиции в Киевской области при участии КОРД - Корпуса оперативно-внезапного действия Национальной полиции Украины будут позже. Но вывод один можно сделать уже: стрелять по полицейским - прямой путь туда, откуда можно не вернуться. Проверено -одним из этих дерзких разбойников», – отметил Шенвченко.
ForUm

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