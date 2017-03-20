Президент Петр Порошенко выступает против проведения досрочных парламентских выборов. Об этом он заявил во время пятого заседания Совета регионального развития, сообщает пресс-служба Главы государства.

По его словам, к политическим рискам, которые ставят под угрозу экономический рост, безусловно, относятся и досрочные выборы. «Я искренне уважаю выборы, в том числе и досрочные, как элемент демократии, ключевую технологию народовластия. Кстати, хочу напомнить, что сам их инициировал, когда в этом была реальная необходимость, и когда в украинской Верховной Раде после Революции Достоинства господствовали коммунисты и регионалы», - сказал Президент.

Порошенко подчеркнул, что регулярно изучает опрос общественного мнения и не видит никакой перспективы, чтобы в результате внеочередного голосования был бы избран парламент с большим реформаторским потенциалом, чем тот, что работает сейчас. «Предвыборная кампания поставила бы на паузу все реформы минимум на год. А дальше состав новой Рады оказался бы настолько пестрым, что напрасно было бы надеяться на создание какой-либо коалиции», - добавил он.

«Вот почему я категорически против перевыборов, которых громче всех требует так называемая широкая оппозиция. А костяк этой широкой оппозиции - две партии, которые восемь лет назад только чудом не создали широкую коалицию. Которые с 2006 года по 2014 год поочередно менялись у государственного руля, и за которыми мы до сих пор, кстати, убираем», - подытожил Порошенко.