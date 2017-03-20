В середине марта этого года еще один чиновник самопровозглашенной «ЛНР» добровольно отказался от деятельности в пользу оккупантов, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«С июля 2015 мужчина занимал должность инспектора ветеринарной медицины в ОРЛО и обеспечивал «продовольственную безопасность» псевдореспублики. В его обязанности, в частности, входил контроль за работой продовольственных предприятий и продукции животного происхождения на границе с Россией, предоставление различных разрешений в сфере ветеринарной медицины и торговли продуктами питания, платных услуг, налоги с которых шли в бюджет так называемой «ЛНР», – говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что формы и методы работы так называемого «руководства» ОРЛО оказались для него неприемлемыми. «Дождавшись удобного случая, он выехал на подконтрольную Украине территорию и решил воспользоваться программой Службы безопасности Украины «Тебя ждут дома». В настоящее время бывший чиновник дает показания о своей деятельности, он активно сотрудничает со следствием», – отметили в спецслужбе.